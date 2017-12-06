Удаление (резекция) поджелудочной железы — последствия и жизнь после операции

Панкреонекроз. Случай из практики

В апреле этого года ко мне в кабинет вошёл молодой человек, 22 лет, с большим стаканом Pepsi в руке. На удивленный вопрос, как на приём к гастроэнтерологу можно такое приносить, он обиженно ответил: «Мне бесплатно дали. Не хотите, не верьте». Жалоб у молодого мужчины не было. Он обратился за направлением на УЗИ, чтобы оценить, растворилась ли взвесь в жёлчном пузыре, и был настроен выйти из моего кабинета как можно скорее. Однако, пациентов без осмотра я не отпускаю, даже если «нигде не болит».