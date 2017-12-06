Удаление (резекция) поджелудочной железы — последствия и жизнь после операции

Содержание
- Причины удаления
- Последствия
- Как жить без поджелудочной железы
- Соблюдение режима питания
- Прием ферментных добавок
- Терапия инсулином
Последствия после удаления поджелудочной железы могут быть самыми различными. Во многих случаях операция является крайней мерой, позволяющей спасти жизнь. Чтобы не допустить развития тяжелых последствий после оперативного вмешательства и сделать свою жизнь полноценной, необходимо наблюдаться у эндокринолога и гастроэнтеролога, строго выполнять все их назначения и придерживаться специальной диеты.
Причины удаления
Операция по удалению поджелудочной железы или ее части является очень сложной и травматичной, поэтому ее проводят только в крайнем случае, когда лечение лекарственными препаратами не принесло результатов. Показаниями к хирургическому вмешательству являются:
- тяжелая форма острого панкреатита, которая не поддается консервативному лечению;
- гнойное воспаление органа или абсцесс;
- крупные кисты;
- омертвение участков железы при панкреатите;
- травматические повреждения;
- нагноение кисты;
- панкреатические свищи;
- камни в протоках органа.
При резекции железы удаляют ее патологически измененные части: хвост, часть тела или головку. При этом хирурги всегда пытаются по максимуму сохранить железистую ткань. Выполняют ее при наличии некроза, кист, кровоизлияний и небольшой опухоли.
Поджелудочную железу удаляют полностью при гнойном расплавлении железы, обширном панкреонекрозе, раке и тяжелых повреждениях, когда орган восстановить невозможно.
Последствия
Последствия удаления поджелудочной железы наблюдаются всегда, так как организм теряет полностью орган или его часть, необходимый для обмена глюкозы и нормального пищеварения. Чем больше было удалено ткани органа, тем более выраженными будут нарушения.
Если была удалена часть тела органа или головка, то пищеварительный тракт будет испытывать недостаток ферментов. В результате этого происходит нарушение всасывания питательных веществ, большая их часть не усваивается и выводится с кишечным содержимым. У больного нарушается обмен веществ, наблюдается учащенный стул, общая слабость и потеря веса. Поэтому врач обязательно корректирует процесс пищеварения путем соблюдения лечебной диеты.
При резекции хвостовой части железы, вырабатывающей инсулин, не возникает выраженных нарушений пищеварения, но развивается гипергликемия, которая свойственна сахарному диабету. Такие больные должны стоять на учете у эндокринолога, контролировать уровень сахара, получать терапию инсулином и соблюдать диету.
Когда поджелудочная железа удаляется полностью, то организм лишается и инсулина, и пищеварительных ферментов, что является большой угрозой для жизни и здоровья пациента. Но как показывает практика, полноценная жизнь без этого органа вполне возможна, если замещать ее функции строгим соблюдением диеты, приемом ферментных препаратов и коррекцией сахара в крови.
Как жить без поджелудочной железы
Даже если не возникло осложнений, процесс реабилитации после проведенной операции занимает длительное время, но прогноз благоприятный.
Главное, это соблюдать после хирургического вмешательства определенные правила:
- строгая диета;
- инъекции инсулина;
- прием медикаментов.
Соблюдение режима питания
Жить после удаления или резекции поджелудочной железы можно, но строго соблюдая диету. После выписки из больницы больной должен придерживаться правильного питания. Его основные критерии заключаются в полном отказе от соленого, острого, сладкого, жирного, курения и алкоголя. Запрещены следующие продукты:
- свежий хлеб;
- выпечка;
- крепкий чай, кофе;
- колбаса;
- шоколад и все сладости;
- приправы, специи;
- кисломолочные продукты.
В редких случаях допускается употребление яиц. Вся пища должна быть вареной, тушеной или приготовленной на пару, протертой и содержащей большое количество белка. В меню обязательно включают свежие фрукты и овощи, а также человек должен выпивать два литра минеральной воды в день. Блюда следует есть небольшими порциями 5–6 раз в сутки.
Прием ферментных добавок
После операции необходимо принимать ферментные добавки, которые помогают пище перевариваться.
|Альфа-амилаза
|Фермент, позволяющий перевариваться углеводам. Дозу врач подбирает индивидуальнофермент, позволяющий перевариваться углеводам. Дозу врач подбирает индивидуально
|Фестал
|Помогает стимулировать пищеварение
|Микразим
|Препарат нового поколения. Его основное действующее вещество – панкреатин, содержащий ферменты поджелудочной железы, позволяющие усваиваться белкам, жирам и углеводам. Дозировку определяет врач
|Креон
|Это средство заместительной терапии, в состав которого входит панкреатин
Эти ферменты рекомендуется принимать с каждым приемом пищи. Они избавляют от расстройства желудка и чувства тошноты. Лечение ферментами практически не имеет противопоказаний и осложнений, так как такие медикаменты переносятся очень хорошо.
Терапия инсулином
Если удалена поджелудочная железа, то обязательно нужно принимать инсулин. Существует несколько видов этого вещества, которые сходны с инсулином, вырабатываемого этим органом. Применяют препарат только в виде уколов. В продаже имеются инсулиновые шприцы, при помощи которых легко сделать инъекцию. Для определения уровня сахара в крови больной должен приобрести глюкометр.
После удаления железы следует каждый год проходить медицинское обследование, включающее в себя:
- анализы мочи и крови;
- ультразвуковые исследования (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография);
- лабораторные тесты.
Это позволяет своевременно обнаружить возможные последствия оперативного вмешательства и откорректировать медикаментозное лечение.
В медицинской практике были зарегистрированы случаи, когда люди без железы жили до глубокой старости. Специалисты же дают прогноз таким больным не больше пяти лет жизни. При соблюдении всех принципов диетического питания и заместительной терапии можно прожить гораздо дольше.