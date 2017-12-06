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Hormonus

Удаление (резекция) поджелудочной железы — последствия и жизнь после операции

Содержание Последствия после удаления поджелудочной железы могут быть самыми различными. Во многих случаях операция является крайней мерой, позволяющей спасти жизнь. Чтобы не допустить развития тяжелых последствий после оперативного вмешательства и сделать свою жизнь полноценной, необходимо наблюдаться у эндокринолога и гастроэнтеролога, строго выполнять все их назначения и придерживаться специальной диеты.
33,2 тыс.
Лахта Клиника

Панкреонекроз

Подробнее о строении и функциях поджелудочной железы см. в материале «Панкреатит» . Некроз в переводе с древнегреческого означает омертвение; так называют массовую и сравнительно быструю гибель клеток на каком-либо локальном участке, приводящую к необратимой функциональной несостоятельности органа, частичной или полной. Очевидно, что некротические процессы любой этиологии (инфекционной, ишемической и т.д.
63,1 тыс.
Мария Лопатина
Мария Лопатина
Практикующий врач-гастроэнтеролог, гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени (EASL), Российской гастроэнтерологической ассоциации.

Панкреонекроз. Случай из практики

В апреле этого года ко мне в кабинет вошёл молодой человек, 22 лет, с большим стаканом Pepsi в руке. На удивленный вопрос, как на приём к гастроэнтерологу можно такое приносить, он обиженно ответил: «Мне бесплатно дали. Не хотите, не верьте». Жалоб у молодого мужчины не было. Он обратился за направлением на УЗИ, чтобы оценить, растворилась ли взвесь в жёлчном пузыре, и был настроен выйти из моего кабинета как можно скорее. Однако, пациентов без осмотра я не отпускаю, даже если «нигде не болит».
12,3 тыс.
Лахта Клиника

Панкреатит

Каждая железа человеческого организма по-своему уникальна и незаменима, каждая выполняет множество функций (причем не все они достаточно изучены) и заслуживает подробного рассказа. И все же поджелудочная железа – случай особый. Этот непарный орган, расположенный в эпигастрии ниже и позади желудка, представляет собой одновременно экзокринную и эндокринную железу, т.е. железу смешанной секреции.
677 тыс.
МедИнфа

Этиопатогенез и принципы хирургического лечения острого панкреатита

Острый панкреатит представляет собой асептическое воспаление демаркационного типа, в основе которого лежат некробиоз панкреатоцитов и ферментная аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы и присоединением вторичной гнойной инфекции. Число больных острым панкреатитом в настоящее время составляет 4-9% среди больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
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BezBoleznej

Повышенный и пониженный уровень белка в крови

Белки – это сложные биохимические соединения, основу которых составляют аминокислоты. Нормальный уровень белка в организме определяется следующими факторами: Нарушение любого из перечисленных выше механизмов образования белковой молекулы может привести к низкому уровню данного вещетсва в крови. В плазме взрослого человека нормальный уровень общего белка составляет 65-85 г/л. Около 90% этого количества приходится на альбумины, фибриноген и глобулины.
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Hormonus

Как можно проверить поджелудочную железу

Содержание Поджелудочная железа – орган смешанной секреции, выделяющий гормоны в кровь, а ферменты - в просвет кишечника. Он отвечает за уровень сахара в крови благодаря выработке глюкагона и инсулина, а также за процессы пищеварения – производит протеазы, липазы, амилазу. Орган расщепляет белки, жиры, углеводы. При проблемах с ним могут появиться сахарный диабет 1-го типа, плохое переваривание еды, потеря веса. Проверить поджелудочную железу можно с помощью различных методов обследования.
88,1 тыс.
Pankreatit

Диффузные изменения поджелудочной железы – норма или патология?

Ультразвуковое обследование органов – стандартный метод диагностирования, применяемый в каждой поликлинике. Его рекомендуется проходить не только больным, но и здоровым людям в качестве профилактической меры при медицинском осмотре. Зачастую в заключении врача-диагноста мы видим такую фразу: диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. Но что это за диагноз и представляет ли это угрозу для здоровья? Давайте разберёмся.
234 тыс.
BezBoleznej

Панкреатит: симптомы и лечение

Содержание: Панкреатит — это заболевание, характеризующееся острым или хроническим воспалением поджелудочной железы. За последние 10 лет он стал встречаться у взрослых в 3 раза, а у подростков в 4 раза чаще, чем раньше. Поджелудочная железа имеет продолговатую форму и располагается ближе к позвоночнику, сзади и чуть ниже желудка. Для удобства в ней различают 3 отдела: головку, тело и хвост (каудальную часть).
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Hormonus

Болит поджелудочная железа: причины, симптомы и лечение

Содержание Когда болит поджелудочная железа, многие выдерживают диету несколько дней и принимают препараты. Однако необходимо также обратиться к врачу. Любая патология органа должна быть обследована, так как нарушения его работы могут привести к серьезным последствиям, например, образованию кисты, панкреанекрозу, сахарному диабету и др. При болях в поджелудочной железе диету необходимо соблюдать на постоянной основе.
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Хронический панкреатит: симптомы и лечение у взрослых

Хронический панкреатит (pancreatitis, лат. ) – прогрессирующее воспалительное заболевание поджелудочной железы (pancreas, лат. ), характеризующееся образованием множественных очагов деструкции в ткани органа, протекающее со снижением его пищеварительной функцией и симптомами внешне- и внутрисекреторной недостаточности. Хронический панкреатит ежегодно делает инвалидами 0,5% населения России. Больные – люди в возрасте от 45 до 65 лет.
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Удаление (резекция) поджелудочной железы — последствия и жизнь после операции

1233,2 тыс.
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Статью проверила Дарья СергеевнаСеменова 
терапевт, клиника Яндекс.Здоровье

Содержание

  • Причины удаления
  • Последствия
  • Как жить без поджелудочной железы
    • Соблюдение режима питания
    • Прием ферментных добавок
    • Терапия инсулином

Последствия после удаления поджелудочной железы могут быть самыми различными. Во многих случаях операция является крайней мерой, позволяющей спасти жизнь. Чтобы не допустить развития тяжелых последствий после оперативного вмешательства и сделать свою жизнь полноценной, необходимо наблюдаться у эндокринолога и гастроэнтеролога, строго выполнять все их назначения и придерживаться специальной диеты.

Причины удаления

Операция по удалению поджелудочной железы или ее части является очень сложной и травматичной, поэтому ее проводят только в крайнем случае, когда лечение лекарственными препаратами не принесло результатов. Показаниями к хирургическому вмешательству являются:

  • тяжелая форма острого панкреатита, которая не поддается консервативному лечению;
  • гнойное воспаление органа или абсцесс;
  • крупные кисты;
  • омертвение участков железы при панкреатите;
  • травматические повреждения;
  • нагноение кисты;
  • панкреатические свищи;
  • камни в протоках органа.

При резекции железы удаляют ее патологически измененные части: хвост, часть тела или головку. При этом хирурги всегда пытаются по максимуму сохранить железистую ткань. Выполняют ее при наличии некроза, кист, кровоизлияний и небольшой опухоли.

Поджелудочную железу удаляют полностью при гнойном расплавлении железы, обширном панкреонекрозе, раке и тяжелых повреждениях, когда орган восстановить невозможно.

Последствия

Последствия удаления поджелудочной железы наблюдаются всегда, так как организм теряет полностью орган или его часть, необходимый для обмена глюкозы и нормального пищеварения. Чем больше было удалено ткани органа, тем более выраженными будут нарушения.

Если была удалена часть тела органа или головка, то пищеварительный тракт будет испытывать недостаток ферментов. В результате этого происходит нарушение всасывания питательных веществ, большая их часть не усваивается и выводится с кишечным содержимым. У больного нарушается обмен веществ, наблюдается учащенный стул, общая слабость и потеря веса. Поэтому врач обязательно корректирует процесс пищеварения путем соблюдения лечебной диеты.

При резекции хвостовой части железы, вырабатывающей инсулин, не возникает выраженных нарушений пищеварения, но развивается гипергликемия, которая свойственна сахарному диабету. Такие больные должны стоять на учете у эндокринолога, контролировать уровень сахара, получать терапию инсулином и соблюдать диету.

Когда поджелудочная железа удаляется полностью, то организм лишается и инсулина, и пищеварительных ферментов, что является большой угрозой для жизни и здоровья пациента. Но как показывает практика, полноценная жизнь без этого органа вполне возможна, если замещать ее функции строгим соблюдением диеты, приемом ферментных препаратов и коррекцией сахара в крови.

Как жить без поджелудочной железы

Даже если не возникло осложнений, процесс реабилитации после проведенной операции занимает длительное время, но прогноз благоприятный.

Главное, это соблюдать после хирургического вмешательства определенные правила:

  • строгая диета;
  • инъекции инсулина;
  • прием медикаментов.

Соблюдение режима питания

Жить после удаления или резекции поджелудочной железы можно, но строго соблюдая диету. После выписки из больницы больной должен придерживаться правильного питания. Его основные критерии заключаются в полном отказе от соленого, острого, сладкого, жирного, курения и алкоголя. Запрещены следующие продукты:

  • свежий хлеб;
  • выпечка;
  • крепкий чай, кофе;
  • колбаса;
  • шоколад и все сладости;
  • приправы, специи;
  • кисломолочные продукты.

В редких случаях допускается употребление яиц. Вся пища должна быть вареной, тушеной или приготовленной на пару, протертой и содержащей большое количество белка. В меню обязательно включают свежие фрукты и овощи, а также человек должен выпивать два литра минеральной воды в день. Блюда следует есть небольшими порциями 5–6 раз в сутки.

Прием ферментных добавок

После операции необходимо принимать ферментные добавки, которые помогают пище перевариваться.

Альфа-амилазаФермент, позволяющий перевариваться углеводам. Дозу врач подбирает индивидуальнофермент, позволяющий перевариваться углеводам. Дозу врач подбирает индивидуально
ФесталПомогает стимулировать пищеварение
МикразимПрепарат нового поколения. Его основное действующее вещество – панкреатин, содержащий ферменты поджелудочной железы, позволяющие усваиваться белкам, жирам и углеводам. Дозировку определяет врач
КреонЭто средство заместительной терапии, в состав которого входит панкреатин

Эти ферменты рекомендуется принимать с каждым приемом пищи. Они избавляют от расстройства желудка и чувства тошноты. Лечение ферментами практически не имеет противопоказаний и осложнений, так как такие медикаменты переносятся очень хорошо.

Терапия инсулином

Если удалена поджелудочная железа, то обязательно нужно принимать инсулин. Существует несколько видов этого вещества, которые сходны с инсулином, вырабатываемого этим органом. Применяют препарат только в виде уколов. В продаже имеются инсулиновые шприцы, при помощи которых легко сделать инъекцию. Для определения уровня сахара в крови больной должен приобрести глюкометр.

После удаления железы следует каждый год проходить медицинское обследование, включающее в себя:

  • анализы мочи и крови;
  • ультразвуковые исследования (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография);
  • лабораторные тесты.

Это позволяет своевременно обнаружить возможные последствия оперативного вмешательства и откорректировать медикаментозное лечение.

В медицинской практике были зарегистрированы случаи, когда люди без железы жили до глубокой старости. Специалисты же дают прогноз таким больным не больше пяти лет жизни. При соблюдении всех принципов диетического питания и заместительной терапии можно прожить гораздо дольше.