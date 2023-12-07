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ФПК Альтернатива

Юридические услугиадвокаты
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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
5 000 р.
Земельные споры
1 000 р.
Трудовые споры
1 000 р.
Отмена судебного приказа
5 000 р.
Возврат страховки по кредиту
2 000 р.
Семейные споры
1 000 р.
Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Новости

Заместитель руководителя Центрального офиса в г. Новосибирск - Смородина Алина по совместительству является представителем Общероссийского н...
22 ноября, 03:50
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Адрес

просп. Карла Маркса, 43, Новосибирск
этаж 1
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+7 (901) 132-18-12
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