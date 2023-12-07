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8
Альтернатива
Ветеринарная клиника
,
ветеринарная аптека
Ленинградская ул., 101/2, Новосибирск, этаж цокольный
Рейтинг
4,8
211 оценок
(211)
Награды:
Хорошее место
До закрытия 11 мин
ФПК Альтернатива
ФПК Альтернатива
Юридические услуги
,
адвокаты
просп. Карла Маркса, 43, Новосибирск, этаж 1
Рейтинг
5,0
164 оценки
164 оценки
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Закрыто до завтра
Альтернатива
Альтернатива
Серебренниковская ул., 4/1, Новосибирск, этаж 1
Рейтинг
4,1
15 оценок
15 оценок
Закрыто до завтра
Альтернатива
1
Альтернатива
Противопожарные системы
ул. Дунаевского, 16/1, Новосибирск, офис 9, этаж 2
Альтернатива
23
Альтернатива
Напольные покрытия
ул. Семьи Шамшиных, 24/2, Новосибирск, Офис
Рейтинг
4,2
4 оценки
4 оценки
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44
ФПК Альтернатива
Юридические услуги
адвокаты
Рейтинг
5,0
124 отзыва
Закрыто до завтра
Маршрут
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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
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Отмена судебного приказа
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Возврат страховки по кредиту
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Семейные споры
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Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Новости
Заместитель руководителя Центрального офиса в г. Новосибирск - Смородина Алина по совместительству является представителем Общероссийского н...
22 ноября, 03:50
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Панорама
Панорама
Адрес
просп. Карла Маркса, 43, Новосибирск
этаж 1
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Маршрут
Контакты
Горячая линия
+7 (901) 132-18-12
Показать телефон
fpk-alternativa.ru
Время работы
Закрыто до завтра
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Как добраться
Студенческая
10 м
2
Студенческая
Площадь Маркса
Речной вокзал
Метро Студенческая
180 м
4
Метро Студенческая
Горская улица
Жилмассив Горский
Новогодняя улица
Улица Блюхера
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Рейтинг
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0
164 оценки
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124 отзыва
По умолчанию
Обслуживание •
99%
89 отзывов
Персонал •
100%
85 отзывов
Время ожидания •
100%
14 отзывов
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