ФПК Альтернатива

Юридические услугиадвокаты
Рейтинг 4,7
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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
5 000 р.
Земельные споры
1 000 р.
Трудовые споры
1 000 р.
Отмена судебного приказа
Возврат страховки по кредиту
2 000 р.
Семейные споры
1 000 р.
Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Новости

ФПК Альтернатива запускает огненную акцию в честь наступающего 2024 года Дракона 🔥 Подарки всем! Каждому клиенту, кто придет в офис на кон...
15 декабря, 07:06
Все новости (8)
Панорама

Адрес

Взлётная ул., 7, Красноярскофис 1-07, этаж 1
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Контакты

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+7 (901) 132-18-12
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Рейтинг 4,7
13 оценок
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11 отзывов

25 октября
Для меня было сложно принять решение на прохождение банкротства, сначала пыталась своими силами что то решить, потом подключила какие то возможности, новые займы, знакомые и от этого ситуация еще хуже стала, тогда решилась на прохождение процедуры банкротства с мыслями пусть как будет, и это было единственное правильное решение, закончились звонки, какие то пугалки, и началась работа Альтернативы, минимум документов от меня, и сегодня процесс Благополучно окончен!!!, чему я несказанно рада и благодарна от всей души. Команде Альтернатива Вам огромное спасибо!!! а тем кто сомневается, не бойтесь и у вас все получится.
13 сентября
Компания Альтернатива помогла мне в непростое для меня время, помогла разрешить мои проблемы связанные с выросшими долгами по кредитам в положительном ключе. Хочу поблагодарить специалистов компании, Вы настоящие профессионалы!
9 октября
Большое спасибо всем сотрудникам данной компании, проходил здесь процедуру банкротсва, компания смогла мне помочь, настоящие профессионалы, буду всем советовать!!!
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