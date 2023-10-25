ФПК Альтернатива

Для меня было сложно принять решение на прохождение банкротства, сначала пыталась своими силами что то решить, потом подключила какие то возможности, новые займы, знакомые и от этого ситуация еще хуже стала, тогда решилась на прохождение процедуры банкротства с мыслями пусть как будет, и это было единственное правильное решение, закончились звонки, какие то пугалки, и началась работа Альтернативы, минимум документов от меня, и сегодня процесс Благополучно окончен!!!, чему я несказанно рада и благодарна от всей души. Команде Альтернатива Вам огромное спасибо!!! а тем кто сомневается, не бойтесь и у вас все получится.