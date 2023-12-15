ФПК Альтернатива

Юридические услугиадвокаты
Рейтинг 5,0
Закрыто до завтра

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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
5 000 р.
Земельные споры
1 000 р.
Трудовые споры
1 000 р.
Отмена судебного приказа
5 000 р.
Возврат страховки по кредиту
2 000 р.
Семейные споры
1 000 р.
Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Новости

ФПК Альтернатива запускает огненную акцию в честь наступающего 2024 года Дракона 🔥 Подарки всем! Каждому клиенту, кто придет в офис на кон...
15 декабря 2023, 07:06
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Панорама

Адрес

просп. Карла Маркса, 43этаж 1
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+7 (901) 132-18-12
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Рейтинг 5,0
168 оценок
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128 отзывов

12 октября 2023
Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам компании Альтернатива. Обратилась с прблемой по кредитам. Посоветовали пройти процедуру банкротства. И вот, я Свободна. Процедура прошла с положительным результатом. Огромное спасибо Анастасии, доброму и чуткому человечку, который всегда была на связи, переживала, поддерживала и радовалась вместе со мной. Альтернатива-это команда. Спасибо всем огромное! Рекомендую. С уважением Светлана Я.
10 сентября 2023
Замечательная команда, замечательные специалисты! Я обратилась к ним со своей проблемой в г. Бердске, ул. Ленина, 94. Меня очень внимательно выслушали и предложили помощь. Что особенно понравилось, это чуткость, внимательность, компетентность во всех нюансах дела, профессионализм. Всё было сделано грамотно и ответственно. Особая благодарность Галине и Евгении. Они всегда могли найти нужные слова, чтобы успокоить, поддержать меня в сложный этап мой жизни. Спасибо вам всем! Хочу пожалать вам дальнейших успехов в вашем нелёгком благородном труде!
3 августа 2023
Закончили процедуру банкротства. Теперь живём спокойно. Хочется сказать большое спасибо юридическому агентству "Альтернатива", грамотный и очень обаятельный коллектив . Обращайтесь. Буду всем советовать.
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