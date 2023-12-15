ФПК Альтернатива

Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам компании Альтернатива. Обратилась с прблемой по кредитам. Посоветовали пройти процедуру банкротства. И вот, я Свободна. Процедура прошла с положительным результатом. Огромное спасибо Анастасии, доброму и чуткому человечку, который всегда была на связи, переживала, поддерживала и радовалась вместе со мной. Альтернатива-это команда. Спасибо всем огромное! Рекомендую. С уважением Светлана Я.
Замечательная команда, замечательные специалисты! Я обратилась к ним со своей проблемой в г. Бердске, ул. Ленина, 94. Меня очень внимательно выслушали и предложили помощь. Что особенно понравилось, это чуткость, внимательность, компетентность во всех нюансах дела, профессионализм. Всё было сделано грамотно и ответственно. Особая благодарность Галине и Евгении. Они всегда могли найти нужные слова, чтобы успокоить, поддержать меня в сложный этап мой жизни. Спасибо вам всем! Хочу пожалать вам дальнейших успехов в вашем нелёгком благородном труде!
Закончили процедуру банкротства. Теперь живём спокойно. Хочется сказать большое спасибо юридическому агентству "Альтернатива", грамотный и очень обаятельный коллектив . Обращайтесь. Буду всем советовать.