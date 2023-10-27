Сердечно хочу поблагодарить ФПК "Альтернатива",(г.Барнаул) и лично сотрудников, которые вели мое дело.
С первой консультации объяснили все профессионально, грамотно и доступно.На протяжении всего времени оперативно отвечали и реагировали на возникающие с моей стороны вопросы!!
Спасибо за сопровождение в процедуре банкротства,за вашу помощь в моей ситуации !
Желаю вам и вашей компании процветания и всего наилучшего .
Рекомендую обращаться к ребятам ,человеческое отношение, тем более в такой непростой ситуации, дорогого стоят.
Если кто- то еще сомневается, стоит ли обращаться именно в эту компанию - не сомневайтесь, смело обращайтесь, рекомендую! - избавляйтесь от долгов с помощью закона.
Это как раз тот случай, когда закон - единственное спасение.
Благодарю за добросовестную работу, доведенную до конечного результата!
Команда состоит из ответственных и профессиональных работников.
Желаю дальнейшего развития и процветания.
P.S. Буду советовать вас знакомым, попавшим в подобную ситуацию.
Хочу выразить огромную благодарность юридической компании Альтернатива и отдельное спасибо Денису Витальевичу за грамотное ведение дела и профессионализм, все доходчиво объяснили, всегда на связи и чуткое отношение к клиентам.Буду обязательно рекомендовать своим знакомым эту замечательную команду! Спасибо Вам огромное за помощь 🙏
Добрый день! Хорошая, надёжная финансово - правовая компания! Отличная, профессиональная команда специалистов! Хочется сказать всем большое спасибо за их грамотную работу, чуткость, такт, поддержку, как профессиональную, так и просто человеческую. Отдельная благодарность Полякову Денису Витальевичу, так как в основном контактировала с ним. Обязательно буду рекомендовать всем ФПК Альрнатива для благоприятного решения правовых вопросов.