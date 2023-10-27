ФПК Альтернатива

Юридические услуги
Рейтинг 5,0
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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
5 000 р.
Земельные споры
1 000 р.
Трудовые споры
1 000 р.
Отмена судебного приказа
Возврат страховки по кредиту
2 000 р.
Семейные споры
1 000 р.
Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Панорама

Адрес

просп. Ленина, 10офис 308, этаж 3
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+7 (901) 132-18-12
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Рейтинг 5,0
44 оценки
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42 отзыва

Знаток города 2 уровня
27 октября 2023
Сердечно хочу поблагодарить ФПК "Альтернатива",(г.Барнаул) и лично сотрудников, которые вели мое дело. С первой консультации объяснили все профессионально, грамотно и доступно.На протяжении всего времени оперативно отвечали и реагировали на возникающие с моей стороны вопросы!! Спасибо за сопровождение в процедуре банкротства,за вашу помощь в моей ситуации ! Желаю вам и вашей компании процветания и всего наилучшего . Рекомендую обращаться к ребятам ,человеческое отношение, тем более в такой непростой ситуации, дорогого стоят. Если кто- то еще сомневается, стоит ли обращаться именно в эту компанию - не сомневайтесь, смело обращайтесь, рекомендую! - избавляйтесь от долгов с помощью закона. Это как раз тот случай, когда закон - единственное спасение. Благодарю за добросовестную работу, доведенную до конечного результата! Команда состоит из ответственных и профессиональных работников. Желаю дальнейшего развития и процветания. P.S. Буду советовать вас знакомым, попавшим в подобную ситуацию.
Знаток города 2 уровня
29 августа 2023
Хочу выразить огромную благодарность юридической компании Альтернатива и отдельное спасибо Денису Витальевичу за грамотное ведение дела и профессионализм, все доходчиво объяснили, всегда на связи и чуткое отношение к клиентам.Буду обязательно рекомендовать своим знакомым эту замечательную команду! Спасибо Вам огромное за помощь 🙏
Знаток города 2 уровня
19 сентября 2023
Добрый день! Хорошая, надёжная финансово - правовая компания! Отличная, профессиональная команда специалистов! Хочется сказать всем большое спасибо за их грамотную работу, чуткость, такт, поддержку, как профессиональную, так и просто человеческую. Отдельная благодарность Полякову Денису Витальевичу, так как в основном контактировала с ним. Обязательно буду рекомендовать всем ФПК Альрнатива для благоприятного решения правовых вопросов.
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