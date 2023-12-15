ФПК Альтернатива

Юридические услугиадвокаты
Рейтинг 4,8
Открыто до 18:00
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Банкротство физических лиц
5 000 р.
Защита прав должника
5 000 р.
Земельные споры
1 000 р.
Трудовые споры
1 000 р.
Отмена судебного приказа
5 000 р.
Возврат страховки по кредиту
2 000 р.
Семейные споры
1 000 р.
Налоговые споры
1 000 р.
Наследственные споры
1 000 р.
Юридическое сопровождение бизнеса
3 000 р.
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Новости

ФПК Альтернатива запускает огненную акцию в честь наступающего 2024 года Дракона 🔥 Подарки всем! Каждому клиенту, кто придет в офис на кон...
15 декабря 2023, 07:04
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Панорама

Адрес

ул. Малышева, 51А, Екатеринбургофис 11/15
Маршрут

Контакты

Горячая линия
+7 (901) 132-18-12
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Рейтинг 4,8
32 оценки
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20 отзывов

14 августа 2023
Завершили процедуру банкротства, успешно помогли справиться с финансовыми трудностями родственнику. Большое спасибо Максиму и всем кто занимался делом. Всего ушло 8 месяцев на всю процедуру. Удобно платить в расрочку равными платежами, а также делают скидку на услуги если Вы пришли по рекомендации от знакомых. Всегда на связи, все обьясняют простым языком. Однозначно рекомендуем и благодарим!!!
3
21 ноября 2023
Отличная компания, надёжная, без лишних слов и всяких там бла, бла.. Все чётко и по делу. Доброжелателные и отзывчивые сотрудники помогают решить вопросы любой сложности и в короткие сроки. Приятно было работать с вами, спасибо большее всем сотрудникам компании.
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18 сентября 2023
Отличная юридическая компания, профессиональные сотрудники, знатоки своей профессии, огромная всем благодарность за душевное отношение и понимание, всем знакомым и близким буду рекомендовать данную компанию!!!
2
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