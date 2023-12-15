ФПК Альтернатива

Завершили процедуру банкротства, успешно помогли справиться с финансовыми трудностями родственнику. Большое спасибо Максиму и всем кто занимался делом. Всего ушло 8 месяцев на всю процедуру. Удобно платить в расрочку равными платежами, а также делают скидку на услуги если Вы пришли по рекомендации от знакомых. Всегда на связи, все обьясняют простым языком. Однозначно рекомендуем и благодарим!!!