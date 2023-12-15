ФПК Альтернатива

Завершили процедуру банкротства, успешно помогли справиться с финансовыми трудностями родственнику. Большое спасибо Максиму и всем кто занимался делом. Всего ушло 8 месяцев на всю процедуру. Удобно платить в расрочку равными платежами, а также делают скидку на услуги если Вы пришли по рекомендации от знакомых. Всегда на связи, все обьясняют простым языком. Однозначно рекомендуем и благодарим!!!
Отличная компания, надёжная, без лишних слов и всяких там бла, бла.. Все чётко и по делу. Доброжелателные и отзывчивые сотрудники помогают решить вопросы любой сложности и в короткие сроки. Приятно было работать с вами, спасибо большее всем сотрудникам компании.
Отличная юридическая компания, профессиональные сотрудники, знатоки своей профессии, огромная всем благодарность за душевное отношение и понимание, всем знакомым и близким буду рекомендовать данную компанию!!!