Смольная улица, 6
Москва, Россия, 125493
Координаты:
55.846411, 37.500064
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Водный стадион
2
Водный стадион
Коптево
Речной вокзал
Смольная улица, 15
4
Смольная улица, 15
Нарвская улица - Университет гражданской авиации
Гимназия № 1583
Пулковская улица
Смольная улица
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Обслуживающие организации
7
Отделение почтовой связи № 125493
Почтовое отделение
Авангардная ул., 18, Москва, Россия
4,5
839 оценок
Отделение почтовой связи № 125493
8
ИФНС № 43 по г. Москве
Налоговая инспекция
Смольная ул., 25А, Москва, Россия
1,6
615 оценок
ИФНС № 43 по г. Москве
Яндекс Лавка
Быстрая доставка продуктов в Москве
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Организации в здании
5
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве
Госавтоинспекция
Смольная ул., 6
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве
2
МосОпель
Автосервис, автотехцентр
Смольная ул., 6, бокс 55
4,4
47 оценок
Закрыто до завтра
МосОпель
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