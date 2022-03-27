Смольная улица, 6

Москва, Россия, 125493
Координаты:
55.846411, 37.500064
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Москва, Смольная улица, 6: фото
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Обслуживающие организации

  • 7
    Отделение почтовой связи № 125493
    Почтовое отделение
    Авангардная ул., 18, Москва, Россия
    4,5
    839 оценок
    Отделение почтовой связи № 125493
  • 8
    ИФНС № 43 по г. Москве
    Налоговая инспекция
    Смольная ул., 25А, Москва, Россия
    1,6
    615 оценок
    ИФНС № 43 по г. Москве
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    Организации в здании

  • 5
    Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве
    Госавтоинспекция
    Смольная ул., 6
    Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве
  • 2
    МосОпель
    Автосервис, автотехцентр
    Смольная ул., 6, бокс 55
    4,4
    47 оценок
    Закрыто до завтра
    МосОпель

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