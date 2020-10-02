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Роспромтест

15 отзывов
Открыто до 18:00
Николоямская ул., 29, стр. 1, Москва • офис 313

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Товары и услуги

Обновлено 1 мая
Сертификат ИСО 9001-2015
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001
12000 ₽
Сертификат ИСО 22000 ХАССП
Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000 ХАССП
12000 ₽
Отказное письмо по сертификации
Отказное письмо по сертификации
3300 ₽
Декларация соответствия ЕАС
Декларация с протоколом испытаний
15000 ₽
Добровольный сертификат соответствия
Сертификат качества с протоколом испытаний
16000 ₽
Сертификация одежды
Декларирование и сертификация одежды
23500 ₽
Сертификация косметики
Оформление декларации о соответствии и протокола испытаний.
24500 ₽
Сертификация продуктов питания
Декларирование и сертификация пищевой продукции
14500 ₽
Отказное письмо для Wildberries
Отказное письмо для Wildberries
3300 ₽1 шт.
Отказное письмо для маркетплейса
Отказное письмо для маркетплейса
3300 ₽1 шт.
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Адрес

Николоямская ул., 29, стр. 1, Москваофис 313
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Маршрут

Контакты

+7 (495) 771-05-86
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Время работы

Особенности

Испытательная лаборатория
Онлайн консультации
Посещение с животными:разрешено со всеми животными
Акции:скидки, акции, спецпредложения
Способ оплаты:дисконтная система скидок, безналичная
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15 отзывов

30 марта
Отличная компания! Все быстро и четко. Рекомендую
1
28 марта
Быстро и качественно)
1
2 октября 2020
Обратилась за помощью в Роспромтест, мне очень грамотно ответили на все мои вопросы. Оформили сертификат ИСО 9001 быстро и без лишних проблем. Специалисты очень вежливые, работают быстро, а главное низкие цены и высокое качество обслуживания!
4
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