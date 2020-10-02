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Москва
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Сертификация
Роспромтест
15 отзывов
Открыто до 18:00
+7 (495) 771-05-86
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Николоямская ул., 29, стр. 1, Москва
• офис 313
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15
Особенности
Товары и услуги
Обновлено 1 мая
Сертификат ИСО 9001-2015
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001
12000 ₽
Сертификат ИСО 22000 ХАССП
Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000 ХАССП
12000 ₽
Отказное письмо по сертификации
Отказное письмо по сертификации
3300 ₽
Декларация соответствия ЕАС
Декларация с протоколом испытаний
15000 ₽
Добровольный сертификат соответствия
Сертификат качества с протоколом испытаний
16000 ₽
Сертификация одежды
Декларирование и сертификация одежды
23500 ₽
Сертификация косметики
Оформление декларации о соответствии и протокола испытаний.
24500 ₽
Сертификация продуктов питания
Декларирование и сертификация пищевой продукции
14500 ₽
Отказное письмо для Wildberries
Отказное письмо для Wildberries
3300 ₽
1 шт.
Отказное письмо для маркетплейса
Отказное письмо для маркетплейса
3300 ₽
1 шт.
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Адрес
Николоямская ул., 29, стр. 1, Москва
офис 313
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Маршрут
Контакты
+7 (495) 771-05-86
Показать телефон
www.rospromtest.ru
Время работы
Открыто до 18:00
График
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Как добраться
Таганская
660 м
2
Таганская
Марксистская
Таганская
Николоямская улица
39 м
4
Николоямская улица
Сивяков переулок
Пестовский переулок – Театр кукол
Высокояузский мост
Метро Таганская
Показать парковки
Особенности
Сертификация продукции и услуг
Лицензирование
Стандартизация и метрология
Испытательная лаборатория
Онлайн консультации
Посещение с животными:
разрешено со всеми животными
Акции:
скидки, акции, спецпредложения
Способ оплаты:
дисконтная система скидок, безналичная
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15 отзывов
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Обслуживание •
100%
15 отзывов
Время ожидания •
100%
13 отзывов
Алина С.
Знаток города 3 уровня
30 марта
Отличная компания! Все быстро и четко. Рекомендую
1
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К
Кристина Ж.
Знаток города 3 уровня
28 марта
Быстро и качественно)
1
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А
Александр К.
Знаток города 2 уровня
2 октября 2020
Обратилась за помощью в Роспромтест, мне очень грамотно ответили на все мои вопросы. Оформили сертификат ИСО 9001 быстро и без лишних проблем. Специалисты очень вежливые, работают быстро, а главное низкие цены и высокое качество обслуживания!
4
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