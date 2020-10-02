Обратилась за помощью в Роспромтест, мне очень грамотно ответили на все мои вопросы. Оформили сертификат ИСО 9001 быстро и без лишних проблем. Специалисты очень вежливые, работают быстро, а главное низкие цены и высокое качество обслуживания!
Оформляли сертификат ИСО 9001 в центр сертификации Роспромтест. Все очень оперативно и грамотно. Получили сертификат и всю необходимую сопроводительную документацию . Цены кстати, показались ниже, чем у конкурентов на рынке.
Работаю с органом со дня основания. Очень грамотные специалисты. Работают качественно, четко, грамотно и профессионально. Обращались по сертификации и декларированию продукции и по вопросам сертификации ИСО. Большое спасибо за оперативное и качественное решение наших вопросов!
Обращался неоднократно в центр сертификации Роспромтест. Могу сказать, что работают профессионалы своего дела. Качество услуг на высоте. Всегда посоветуют и подберут оптимальную схему сертификации. Сотрудничаем по вопросам сертификации ИСО уже довольно давно.