Роспромтест

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15 отзывов

30 марта
Отличная компания! Все быстро и четко. Рекомендую
1
28 марта
Быстро и качественно)
1
2 октября 2020
Обратилась за помощью в Роспромтест, мне очень грамотно ответили на все мои вопросы. Оформили сертификат ИСО 9001 быстро и без лишних проблем. Специалисты очень вежливые, работают быстро, а главное низкие цены и высокое качество обслуживания!
4
3 июня 2021
Отличные ребята!!! Быстро, четко и все понятно, ну и цены отличные! Спасибо!!! Рекомендую!👍
3
22 сентября 2020
Оформляли сертификат ИСО 9001 в центр сертификации Роспромтест. Персонал грамотный, работают оперативно, цены приземлённые нежели в других местах!
4
28 мая 2021
Обратилась в данную компанию, очень юыстро помогли. И даже подсказали на чем могу сэкономить. Спасибо 🙌
2
30 ноября 2021
Быстро и качественно. Доступно по цене.
1
14 марта 2019
Оформляли сертификат ИСО 9001 в центр сертификации Роспромтест. Все очень оперативно и грамотно. Получили сертификат и всю необходимую сопроводительную документацию . Цены кстати, показались ниже, чем у конкурентов на рынке.
6
27 ноября 2019
Оформляли сертификат ИСО 9001 и декларацию соответствия ЕАЭС, цены вполне доступные и оперативно оформили. Будем обращаться еще. Спасибо за сотрудничество!
3
24 сентября 2019
Бюджетно, профессионально и быстро выполнили работы по нашим заявкам . Будем обращаться вновь, всё устраивает.
6
30 июля 2020
делали отказное письмо быстро и легко. Хорошие люди и специалисты. Рекомендую.
3
8 января 2018
Недавно обращались в центр сертификации. Получили грамотную предварительную консультацию по сертификации продукции и очень оперативно оформили сертификат соответствия.
12
20 ноября 2015
Работаю с органом со дня основания. Очень грамотные специалисты. Работают качественно, четко, грамотно и профессионально. Обращались по сертификации и декларированию продукции и по вопросам сертификации ИСО. Большое спасибо за оперативное и качественное решение наших вопросов!
7
1
20 ноября 2015
Обращался неоднократно в центр сертификации Роспромтест. Могу сказать, что работают профессионалы своего дела. Качество услуг на высоте. Всегда посоветуют и подберут оптимальную схему сертификации. Сотрудничаем по вопросам сертификации ИСО уже довольно давно.
7
31 октября 2014
давно работаю с данным центром сертификации. Всегда получаю оформляемые документы в срок. Удобное расположение особенно радует.
2