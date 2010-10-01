Футбол

ProstoProSportProstoProSport. LIVE. «Рома» – «Аталанта». «Волки» забили 10 голов в трех последних матчах

Прямая трансляция поединка 5-го тура Серии А, в котором «Аталанта» померяется силами с «Ромой», набравшей отменный ход – в последних трех матчах во всех турнирах «Волки» отгрузили соперникам 10 голов, а пропустили всего трижды.
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В США вручили телепремию «Эмми»

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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
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