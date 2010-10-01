Прямая трансляция поединка 5-го тура Серии А, в котором «Аталанта» померяется силами с «Ромой», набравшей отменный ход – в последних трех матчах во всех турнирах «Волки» отгрузили соперникам 10 голов, а пропустили всего трижды.

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