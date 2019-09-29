РПЛ

Тульская служба новостейТульская служба новостейКраснодар — Арсенал (Тула) 2:0

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
Первый тайм матча «Арсенал» — «Краснодар» завершился поражением оружейников — 0:1. Гол в ворота Левашова забил Ари.
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