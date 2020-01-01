Общество
Псковское агентство информации100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии
2 февраля в Эстонии отметят 100-летие Тартуского мирного договора, который был подписан в 1920 году и обеспечивал государственную независимость государства, пишут эстонские СМИ. Празднование начнётся в 00:15 на Ратушной площади Тарту.
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100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии
Псковское агентство информации30 января в 07:22
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