2 февраля в Эстонии отметят 100-летие Тартуского мирного договора, который был подписан в 1920 году и обеспечивал государственную независимость государства, пишут эстонские СМИ. Празднование начнётся в 00:15 на Ратушной площади Тарту.

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