Экономика

SM NewsSM News100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

Сегодня глава «Лукойла» Вагит Аликперов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи руководитель компании рассказал о том, что в рамках новой стратегии планируется в ближайшие 10 лет инвестировать около ста миллиардов долларов.
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Глава ЛУКОЙЛа заявил о планах инвестировать $100 млрд в следующие 10 лет

РБКвчера в 11:33

Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд

Общественное телевидение Россиивчера в 09:17

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

ТАССвчера в 07:11

«Лукойл» инвестирует миллиарды долларов в российские проекты

Экономика сегоднявчера в 07:16

Инвестиции «Лукойла» за десять лет могут превысить $100 млрд

Rambler News Serviceвчера в 07:16

100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

SM Newsвчера в 07:49

Путин и глава «Лукойла» обсудили освоение новых месторождений

ТВ Центрвчера в 06:49
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Происшествия

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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
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Происшествия

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США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
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Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
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В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

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В Mercedes запустили двигатель на новой машине

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Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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