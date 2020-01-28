Экономика
SM News100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет
Сегодня глава «Лукойла» Вагит Аликперов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи руководитель компании рассказал о том, что в рамках новой стратегии планируется в ближайшие 10 лет инвестировать около ста миллиардов долларов.
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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
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