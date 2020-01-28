Экономика

SM NewsSM News100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

Сегодня глава «Лукойла» Вагит Аликперов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи руководитель компании рассказал о том, что в рамках новой стратегии планируется в ближайшие 10 лет инвестировать около ста миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Глава ЛУКОЙЛа заявил о планах инвестировать $100 млрд в следующие 10 лет

РБКвчера в 11:33

Путин и глава «Лукойла» обсудили освоение новых месторождений

ТВ Центрвчера в 06:49

100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

SM Newsвчера в 07:49

«Лукойл» инвестирует миллиарды долларов в российские проекты

Экономика сегоднявчера в 07:16

Инвестиции «Лукойла» за десять лет могут превысить $100 млрд

Rambler News Serviceвчера в 07:16

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

ТАССвчера в 07:11

Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд

Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине

Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Газета.Ru 07:32
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Футбол

«Зенит» прилетел на сбор в Испанию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прилетел на сбор в Испанию.
АБН 08:47
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Общество

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Суть событий 01:29
Кино

Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»

На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
Ридус 07:26
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Гаджеты

MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Уже совсем скоро китайская компания Xiaomi представит свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Ридус 10:27
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня 01:29
Общество

Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
ТК Звезда 05:57
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Вести.Ru 27 января в 17:45
Армия и оружие

Сирийская армия окружила форпост террористов в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 05:49
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Происшествия

Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:03
Происшествия

СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево

Российская газета вчера в 04:10
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
Транспорт

РЖД вернут деньги за билеты в Китай

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.
News.ru 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное