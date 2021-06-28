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107,78 рублей составит минимальная цена на сигареты в России с 1 июля 2021 года

Со следующего месяца в России подорожают табачные изделия. Так, с первого июля 2021 года минимальная розничная цена составит 107,78 рубля за пачку сигарет, передает «Российская газета».В источнике

С чего всё началось

Сигареты продолжат дорожать

Единая минимальная розничная цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20% (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.
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