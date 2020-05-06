За сутки в России зафиксировали 10 559 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. За последние сутки в стране коронавирус обнаружили в 82 регионах.

10 559 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

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