Происшествия
РЕН ТВ10 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье
Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибло 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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Минздрав уточнил список пострадавших в аварии с автобусом в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита08:01
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Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
3. Причиной катастрофы могло стать лопнувшее колесо «Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сообщил ТАСС собеседник в ГИБДД.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Политика
В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины
Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Политика
Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже
По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Игры
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три месяца
Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, утверждает: «У нас есть цель - выпускать видеоигры примерно каждые три-четыре месяца».
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Происшествия
Брянский суд отправил в тюрьму трансгендера за мангу
Три года обвиняемый, мужчина по паспорту, получил за распространение порнографии.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Игры
Уровень из Doom появился в No Man’s Sky
Один известный дизайнер воссоздал уровень Е1М1 из культовой игры Doom на платформе No Man's Sky, где ранее уже воспроизводились различные большие постройки, такие как концертный зал и даже целый город будущего.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Футбол
Шевченко ответил на вопрос о Ракицком
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Политика
Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»
Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Экономика
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Футбол
Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Футбол
Челси — Вест Хэм 0:1
Футболисты лондонского «Вест Хэма» оказались сильнее соседей из «Челси» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Врач рассказал об опасных для здоровья наушниках
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