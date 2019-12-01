Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВ10 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибло 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой

3. Причиной катастрофы могло стать лопнувшее колесо «Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сообщил ТАСС собеседник в ГИБДД.
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