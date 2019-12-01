Происшествия
РЕН ТВ10 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье
Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибло 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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Детские врачи и губернатор Забайкалья отправились на место ДТП с автобусом
Московский Комсомолец Чита03:36
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Футбол
Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Около общежития ЮФУ в Ростове зарезали студента из Эквадора
В субботу, 30 ноября, около семи часов вечера в общежитии ЮФУ (Зорге, 21) началась ссора между двумя иностранными студентами — из Мексики и Эквадора.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Здоровье
Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Музыка
Российская инди-поп-группа THERR MAITZ выступит с зимним концертом
15 февраля 2020 г. в A2 состоится концерт российской инди-поп группы, основанной Антоном Беляевым, сообщает пресс-служба организаторов.
Политика
СМИ предупредили о подготовке США «трюка» против «Северного потока – 2»
Американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, реализация проекта может оказаться под угрозой, пишет 1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Здоровье
Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара
После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Технологии
Хакеры слили в сеть данные 500 тыс. пользователей сайта о работе
Сообщается, что хакеры смогли завладеть логинами и паролями, указанными на портале для поиска работы.
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Технологии
Windows 10 пока еще можно получить бесплатно
Посетитель Reddit, который самопровозгласил себя сотрудником Microsoft, сообщил, что получить бесплатную версию программной платформы можно достаточно легко.
Общество
Украина остановила поставки электроэнергии из Белоруссии
Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту страны принять поправку, запрещающую импорт электроэнергии на Украину по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Гаджеты
Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.