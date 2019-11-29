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Происшествия В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.

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Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Политика Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Технологии Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

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Политика Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма «Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.

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