Футбол

Sports.ruSports.ru10 игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

В «Сочи» произошла эпидемия ангины, сообщает Sport24. Заболели 10 полевых игроков команды, включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова, Алексея Померко.
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Эпидемия в «Сочи». Матч с «Оренбургом» может быть перенесен?

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
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