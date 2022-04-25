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10% компаний в РФ отказались от производства товаров с дефицитными иностранными деталями

Каждый десятый предприниматель в России решил отказаться от производства товаров и услуг, для которых нужны дефицитные иностранные комплектующие.
НТВ
Из опроса также следует, что почти половина компаний малого и среднего бизнеса в России (46%) выпускает продукцию или оказывает услуги с применением иностранных комплектующих, оборудования и ПО.
РБК
16% опрошенных считают, что восполнить поставки необходимых комплектующих сможет Китай, 4% рассчитывают наладить поставки из Юго-Восточной Азии, по 3% — договориться с поставщиками из Индии и СНГ.
РБК
По данным опроса, 28% респондентов считают, что решение проблем с поставками займет до полугода.
Газета.Ru

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10% компаний в РФ отказались от производства товаров с дефицитными иностранными деталями
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Каждая десятая компания отказалась от работы с дефицитными компонентами
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