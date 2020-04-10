Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

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МАК считает причиной катастрофы неверное решение экипажа. Следственный комитет РФ готов к полному взаимодействию с польской стороной в расследовании крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
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СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

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