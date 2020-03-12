Финансы

СаминвесторСаминвестор10 марта Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей

Сегодня, 12 марта 2020 года, стало известно, что двумя днями ранее Центробанк РФ продал иностранную валюту на общую сумму 3,6 млрд рублей.
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Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

РИА Новости06:57

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45

ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известия04:04

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUM03:39
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