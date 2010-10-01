Все мечтают о победе над Бельгией, но "Соккер.ру" уверен, что для этого сборной России нужно выдать один из лучших матчей за последние 20 лет. Сборная России не находится на таком уровне, чтобы рассматривать победу над лидером рейтинга ФИФА как нечто обыденное.

Футбол Головин не сыграет со сборной Бельгии Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Транспорт В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Общество Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Политика Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа» Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Экономика В ПФР рассказали, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров В ходе обсуждения изменений в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год, первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Госдумы Валерий Гартунг высказал мнение, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам привёл к тому, что многие из них либо оставили работу, либо попросту ушли в тень.

Общество Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.

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Экономика Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.