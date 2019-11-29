Как стало известно Sport24, в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Заболели 10 полевых игроков команды: среди них Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Алексей Померко.

10 полевых игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

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