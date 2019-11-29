Футбол
Sport24.ru10 полевых игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Как стало известно Sport24, в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Заболели 10 полевых игроков команды: среди них Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Алексей Померко.
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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 12:12
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"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.