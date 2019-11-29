Футбол

Sport24.ruSport24.ru10 полевых игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Как стало известно Sport24, в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Заболели 10 полевых игроков команды: среди них Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Алексей Померко.
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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»

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В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»

ТАСС Спортвчера в 12:12

Почему в «Сочи» заболели 10 игроков перед игрой с «Оренбургом»

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Sport.ruвчера в 10:00

Матч «Сочи» с «Оренбургом» не будет отменен из-за эпидемии ангины

Матч ТВвчера в 09:51
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Происшествия

Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
BFM.ru 04:42
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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Поклонники первой части «Холодного сердца», вышедшей в 2013 году, обожают сингл Let it Go.
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Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК вчера в 14:42
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 05:52
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Экономика

Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны

По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Известия вчера в 09:03
Происшествия

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
Гаджеты

AMD странно выбрала конкурентов для своих новейших процессоров Ryzen Threadripper

Процессор Ryzen Threadripper 3990X не вышел вместе со своими младшими собратьями.
iXBT.com 04:39
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Политика

В Крыму назвали мракобесием поведение делегации Украины в ООН

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель отреагировал на неподобающее поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве.
iReactor 04:32
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Gazeta.SPb 03:15
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Политика

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что в некоторых странах якобы в целях политкорректности отказались от слова "мама".
Life.ru вчера в 09:14
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Транспорт

На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Коммерсантъ 03:58
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
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