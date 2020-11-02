10 регионов получили больше 40% суммы поддержки на борьбу с коронакризисом
40%, или 82 из 200 млрд рублей, ранее выделенных регионам на стабилизацию финансов в период коронакризиса, получили 10 субъектов РФ, следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям («Известия» ознакомились с документами).В источнике
С чего всё началось
Ввести в транш: 10 регионов получили 40% из 200 млрд поддержки в коронакризис
Больше остальных перечислили в Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловскую область (9,9 млрд), Башкортостан (9,7 млрд) и Кемеровскую область (9 млрд).
Известия16:01
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