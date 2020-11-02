Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

10 регионов получили больше 40% суммы поддержки на борьбу с коронакризисом

40%, или 82 из 200 млрд рублей, ранее выделенных регионам на стабилизацию финансов в период коронакризиса, получили 10 субъектов РФ, следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям («Известия» ознакомились с документами).В источнике
С чего всё началось
Известия

Ввести в транш: 10 регионов получили 40% из 200 млрд поддержки в коронакризис

Больше остальных перечислили в Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловскую область (9,9 млрд), Башкортостан (9,7 млрд) и Кемеровскую область (9 млрд).
Известия16:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Регионы получили свыше 40% суммы поддержки на борьбу с кризисом в пандемию

Газета.Ru01:27
Финмаркет

Более 40% из 200 млрд поддержки получили 10 регионов

Финмаркет00:45
Известия

10 регионов получили больше 40% суммы поддержки на борьбу с коронакризисом

Известия17:15
Газета Кемерова

Кузбасс получил на борьбу с коронавирусом 9 миллиардов рублей

Газета Кемерова22:52
РЕН ТВ

Десять регионов получили более 40% суммы поддержки на борьбу с COVID

РЕН ТВ20:20
URA.Ru

На поддержку свердловчан в пандемию выделили рекордную сумму

URA.Ru16:45
Банки.ру

На борьбу с кризисом десять регионов получили 40% поддержки от общей суммы

Банки.ру00:08

Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

При обыске в московской квартире у подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, который за пленником присматривал.
Интерфакс02:57

В Волгограде оставили под стражей жителя, избившего до смерти мужчину из-за ссоры в чате

Волгоградский областной суд оставил под стражей обвиняемого в избиении мужчины до смерти из-за конфликта в родительском чате, сообщили во вторник журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
ТАСС01:46

Прокуратура изучит «историю болезни» погибшего от коронавируса барнаульского врача

"Ещё 30 октября депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев на основе жалобы родственников реаниматолога направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации", — сообщила помощник депутата Оксана Молодых.
SM News Барнаул02:24