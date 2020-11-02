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40%, или 82 из 200 млрд рублей, ранее выделенных регионам на стабилизацию финансов в период коронакризиса, получили 10 субъектов РФ, следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям («Известия» ознакомились с документами).

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