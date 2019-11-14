Происшествия

Газета.RuГазета.Ru11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск". Как отмечается, во время перемены мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал на пол, после чего начал биться в конвульсиях.
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СК возбудил дело после смерти ребенка в школе Хабаровска

РБК00:38

В Хабаровской школе умер мальчик

PROkhab.ruвчера в 22:27

В хабаровской школе умер ученик

КП - Хабаровсквчера в 23:18

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газетавчера в 22:52

В хабаровской школе умер ребенок

Губерния00:11

В школе Хабаровска умер 11-летний мальчик

АиФ Хабаровсквчера в 22:06

В хабаровской школе внезапно умер мальчик

Хабаровский край сегоднявчера в 21:35
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Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Происшествия

Месть сочли причиной стрельбы в колледже в Благовещенске

Lenta.ru 01:51
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Здоровье

Дефицит врачей в Магадане решили объединением поликлиник

Объединение поликлиник Магадана в централизованную поликлинику №1 должно частично решить проблему дефицита врачей в медучреждениях, — считают городские власти.
Московский Комсомолец Колыма 00:58
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес

Озвучен гонорар Аллы Пугачевой за минский концерт

В этом году Алла Пугачева дала сразу два больших концерта. Один из них - концерт примадонны в Минске, состоявшейся менее чем 2 недели назад.
Bimru.ru 02:09
Общество

Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции

В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Происшествия

Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил ведомству проверить частное охранное предприятие, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже Благовещенска.
Телеканал 360° 03:27
Экономика

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru вчера в 12:29
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео

OAnews вчера в 04:50
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru вчера в 12:30
Общество

Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год

В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
RT на русском 03:27
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Армия и оружие

Расчеты ЗРС С-300 заступят на дежурство в Таджикистане

1 декабря расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа заступят на опытно-боевое дежурство в Таджикистане, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
Аргументы и Факты 03:10
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Наука

В советском ядерном бункере муравьи превратились в каннибалов

Еще в 2013 году группа ученых обратила внимание на существование в бункере древесных муравьев, которые просто падали туда через вентиляционную трубу и не могли выбраться.
Газета DAILY 12 ноября в 13:29
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