Происшествия

Газета.RuГазета.Ru11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск". Как отмечается, во время перемены мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал на пол, после чего начал биться в конвульсиях.
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СК возбудил дело после смерти ребенка в школе Хабаровска

РБК00:38

В хабаровской школе внезапно умер мальчик

Хабаровский край сегоднявчера в 21:35

В хабаровской школе умер ученик

КП - Хабаровсквчера в 23:18

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газетавчера в 22:52

В Хабаровской школе умер мальчик

PROkhab.ruвчера в 22:27

В школе Хабаровска умер 11-летний мальчик

АиФ Хабаровсквчера в 22:06

В хабаровской школе умер ребенок

Губерния00:11
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Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

Русская Планета вчера в 21:14
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика

Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.
ФАН 05:09
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Общество

Юриста обвинили в демонстрации свастики из-за фото с числом 55

66.ru 05:06
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
РБК 04:17
Общество

Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT

Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Политика

Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин

Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Общество

Минфин рассказал о новой системе пенсионных накоплений

Напомним, в конце октября ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Взгляд.ру 05:01
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП

Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

В своем Instagram блогер опубликовал видео, на котором видно, что его руки по-прежнему перекачены синтолом.
Известия вчера в 20:40
Главное