В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск". Как отмечается, во время перемены мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал на пол, после чего начал биться в конвульсиях.

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