113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.

113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат

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