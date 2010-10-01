Экономика
Радио Курс113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат
113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.
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Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Общество
За сутки в РФ выявили 10 899 носителей коронавируса
Москва, 12 мая 2020, 10:43 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:43
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Здоровье
В Ростовской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:04
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Общество
Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1820 пациентов, ранее заболевших коронавирусной инфекцией.
РБК 02:49
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса
Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.
РБК вчера в 21:43
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Дилетант вчера в 07:39
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом
По числу заражений коронавирусом Россия вышла на втрое место в мире после США.
Телеканал RTVI 03:36
Авто
Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение
С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
Два человека, пострадавшие при пожаре в частном хосписе в Красногорске, умерли в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа.
ТАСС 03:29
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.
Известия вчера в 21:39
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В России за сутки выявили более 11 000 заражений коронавирусом
Оперштаб по борьбе с инфекцией, что за сутки в России выявлено 11 012 заражений COVID-19.
ProstoProSport вчера в 00:00
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Космос
NASA приготовилось к приближению астероида Апофис
Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий 10 мая в 10:00