Экономика

Радио КурсРадио Курс113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат

113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Одной из популярных мер поддержки у предпринимателей Приамурья стала отсрочка платежей по кредитам

Интерфакс - Россия07:08

Предприниматели Приамурья взяли беспроцентных кредитов на 40 миллионов рублей

Амурская правда06:25

113 курских бизнесменов запросили кредиты для выплаты зарплат

46ТВвчера в 05:08

Калужским предпринимателям начали выдавать беспроцентные кредиты

REGNUM03:33

МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56

Амурские предприниматели взяли в кредит 40 млн рублей на зарплаты

EastRussia05:28

Курские бизнесмены начали получать беспроцентные кредиты на зарплату

Kurskcity.ruвчера в 02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество

На Среднем Урале коронавирусом заразились более 200 человек

За минувшие сутки на Среднем Урале коронавирус подтвержден у 211 человек.
УралПолит.Ru 04:00
139
Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
32
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
875
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1,9K
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
2K
Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 10 мая в 11:05
5,4K
Общество

Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров

Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
13
Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Российская газета 05:44
640
Общество

ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
92
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
652
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
97
Общество

Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет

На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
1
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
84
Авто

В России ужесточат требования ввоза праворульных машин

Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
519
Футбол

В Великобритании с 1 июня разрешили возобновить спортивные турниры

Власти Великобритании разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.
Pravda.Ru вчера в 10:25
Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
169
Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
341
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ вчера в 21:40
180
Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
1,4K
Гаджеты

Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv 08:45
3
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей

Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь вчера в 11:07
Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
144
Политика

Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
57
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги за 1 миллион долларов

Акустическая гитара Martin D-18E покойного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США.
Российская газета 05:24
8
Игры

Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
Дни24 08:49
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
508
Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
255
Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное