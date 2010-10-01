Экономика
Радио Курс113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат
113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.
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Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Политика
В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко стал объектом расследования УЕФА и ФИФА, сообщает агентство AP.
Чемпионат вчера в 15:42
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Энергетика
Brent подорожала до $29,71 за баррель
К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс 01:12
Общество
Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города
«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
Общество
В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Политика
На Украине Зеленского назвали слабаком
Президентом Украины Владимиром Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур.
Известия вчера в 20:51
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Здоровье
В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом
Обозреватель Врн 02:08
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 10 мая в 05:00
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО вчера в 10:52
Политика
Трамп отказался от пересмотра торговой сделки с Китаем
11 мая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил, что пересмотра торговой сделки между США и Китаем не будет.
МонаВиста вчера в 23:41
Происшествия
В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне
Несколько человек погибли в результате взрыва на Юргинском общевойсковом полигоне в Кемеровской области.
Российская газета 02:08
Политика
Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США
Пекин с 19 мая прекращает взимать дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Вашингтона, говорится в сообщении министерства финансов Китая.
Взгляд.ру 02:25
Здоровье
Стало известно, где в Самарской области ослабят ограничения с 12 мая
Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
СОВА вчера в 14:22