Коронавирус

Пятый каналПятый каналВ России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

Жертвами COVID-19 стали еще 11 человек за сутки. В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 43 регионах России

RT на русском04:32

В России зафиксировали 1154 новых случая коронавируса

Новгородские ведомости03:34

Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 7500 человек

Телеканал 360°03:31

В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса

Московский Комсомолец03:33

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

Известия03:32

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1000 человек

Forbes03:33

В России за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом. Список регионов

URA.Ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество

Эрдоган запретил продажу медицинских масок в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в республике будет запрещена продажа медицинских масок, они будут распространяться среди граждан бесплатно.
Взгляд.ру вчера в 12:49
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Общество

ФАС объяснила рост цен на лимоны, чеснок и имбирь

Читайте такжеДепутат просит ФАС и Генпрокуратуру разобраться с ценами на имбирь и чеснок Она рассказал, что в торговых сетях "Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", "Метро" лимоны, в среднем, стоили менее 145 рублей за килограмм.
Общественное телевидение России вчера в 08:53
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Политика

В Иране объявили об уничтожении украинского самолёта-«шпиона»

Avia.pro вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 02:46
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
РБК 04:14
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

О 56 заболевших коронавирусом рассказал губернатор Брянского региона

Сегодня, 7 апреля, глава региона Александр Богомаз выступил в эфире телеканала «Россия 24».
Городской телеканал (Брянск) 03:38
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Кино

Квентин Тарантино мечтал экранизировать комикс Marvel

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино признался, что однажды мечтал экранизировать комикс Marvel, посвященный Люку Кейджу, но его друзья помешали осуществить этот замысел.
Kinonews.ru 05 апреля в 06:14
Общество

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
РБК 02:56
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Гаджеты

Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов

Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
NewInform 03:17
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Фигурное катание

Медведева отреагировала на обвинения в желании сменить гражданство

Нева Спорт вчера в 10:15
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
ещё по теме
Главное