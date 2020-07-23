Коронавирус
НГС55115 жителей Омской области заразились коронавирусом
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о количестве зараженных COVID-19 россиян, проживающих в разных регионах страны. За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 115 жителей Омской области.
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в России приблизилось к 800 тысячам
Телеканал 360°23 июля в 04:02
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Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Футбол
Матч «Манчестер Сити» и «Реала» могут перенести из-за коронавируса
Лондон, 26 июля 2020, 12:31 — REGNUM Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» находится под угрозой срыва.
REGNUM 05:31
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве бочек с квасом на юге Петербурга
Продавец кваса получил травмы при взрыве бочек с напитком на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого, пишут очевидцы в соцсетях.
DP.RU 07:15
Гаджеты
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть iPad Mini следующего поколения
Основываясь на слухах и утечках о грядущем iPad Mini, который, как ожидается, получит дизайн в стиле актуальных iPad Pro, дизайнер Паркер Ортолани (Parker Ortolani) поделился концептуальными рендерами, которые демонстрируют его видение дизайна будущего компактного планшета.
3DNews 06:53
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Футбол
«Может, Малком и подставился. Но защитник сыграл бездумно!» Орлов — о пенальти в ворота «Химок»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
Спорт-Экспресс 07:37
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Общество
Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве.
Коммерсантъ 06:59
Политика
Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США
Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
РБК 01:00
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
Pravda.Ru 24 июля в 08:28
Футбол
Главный тренер «Зенита» Семак не стал говорить об уходе Ивановича
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не стал говорить об уходе сербского защитника Бранислава Ивановича.
Газета.Ru вчера в 17:26
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Интернет
Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS, убедились корреспонденты ТАСС.
ТАСС 06:39
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru вчера в 12:15
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Наука
Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США
Lenta.ru вчера в 13:41
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео
Lenta.ru 05:32
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 24 июля в 03:57