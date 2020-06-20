Коронавирус

Kursk.comKursk.com118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки. Саратовскими лабораториями проведено 141534 исследований на COVID-19, в том числе 3075 — за сутки.
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В Саратовской области коронавирусом заболели вновь более 100 человек

Общественное мнение02:00

Плюс 118. В Саратовской области коронавирус подтвержден у 5335 человек

Взгляд-инфо01:25

Обновлена карта коронавируса в Саратовской области на 20 июня

КП - Саратов06:14

В Саратовской области коронавирусом заболели 118 человек. Всего - 5335

Саратов 2401:26

В Саратовской области еще 118 человек заболели коронавирусом, в том числе 11 детей

Версия-Саратов01:33

В Саратовской области выявили 5335 случаев коронавируса, прирост за сутки - 118

FreeNews-Volga01:26

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 118 жителей

Регион 6401:24
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

ТАСС 05:41
37
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
23
Политика

Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
61
Происшествия

Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте

Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
874
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
20
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
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Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,1K
Хоккей

Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат 07:00
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Футбол

Чернов попросил прощения у фанатов «Крыльев» за поражение от «Ахмата»

ProstoProSport 07:39
Политика

В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Игры

Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
2K
Армия и оружие

Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов

17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
235
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Газета.Ru 03:59
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Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
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Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк идет на поправку и скоро сможет вернуться к работе в кино.
Народные новости вчера в 13:46
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Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
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