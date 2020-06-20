На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки. Саратовскими лабораториями проведено 141534 исследований на COVID-19, в том числе 3075 — за сутки.

118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Здоровье Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. 15

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 13

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. 37

Экономика Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости. 4

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 78

Авто СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 112

Общество Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Общество Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 1,4K

Кино Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт. 9

Общество Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала, как выглядела в молодости Актриса Шэрон Стоун удивила поклонников в социальных сетях своим архивным снимком.

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности. 356

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 612

Кино В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813