Коронавирус
Kursk.com118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки. Саратовскими лабораториями проведено 141534 исследований на COVID-19, в том числе 3075 — за сутки.
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