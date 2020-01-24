Армия и оружие
Известия11 человек погибли при обстрелах боевиками сирийского Алеппо
11 человек погибли, 30 получили ранения в ходе обстрелов боевиками сирийского города Алеппо. Такие данные в пятницу, 24 января, привел руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. В атаковавшем правительственную армию отряде было около 70 человек.
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Армия САР выбила боевиков из двух населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации
ТК Звезда24 января в 12:31
Жители Алеппо остаются в городе, несмотря на возросшую активность бандформирований в окрестностях
Первый канал23 января в 23:53
Российские военнослужащие оказывают всестороннюю помощь сирийскому населению
Красная звезда23 января в 16:00
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Политика
Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В феврале в Уфе пройдут два аукциона по продаже арестованного имущества.
Происшествия
Полиция Читы нашла мать живших в заброшенном доме детей
Полицейские нашли мать четверых детей, которые вместе с отцом жили в заброшенном доме Читы.
Общество
Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Футбол
«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии
По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 5.52 мск.
Технологии
Сим-карты отправят через AliExpress
"Вымпелком" открыл новый канал продаж "Вымпелком" (бренд "Билайн") первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Общество
В Барнауле закрылась известная кофейня Granmulino
Некогда популярная кофейня Granmulino закрылась в Барнауле.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Армия и оружие
Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии
Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Футбол
Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».