Экономика
РБК11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500. Среди входящих в этот индекс 505 американских акций эксперты выбрали по одной бумаге для каждого сектора.
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Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
Экономика
Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Общество
Меган Маркл в строгом наряде появилась на публике в одиночестве
Маркл посетила театр в одиночестве (возможно, по рабочему вопросу) — не считая окруживших ее помощников, один из которых, по всей видимости, охранник.
Футбол
Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл из строя, получив мышечную травму. Он повредил левое бедро в игре Серии А против «Торино».
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Общество
Сотни жителей Омска пожаловались на химический запах в воздухе
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup
На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о необходимости прекращения провокационных действий Белого дома в отношении Ирана.
Музыка
В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest
В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Трансляция ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" с участием победительницы Олимпиады-2018 Алины Загитовой перенесена, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Футбол
Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом»
Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала».
Авто
Засвечен гибридный Jeep Wrangler PHEV
До конвейера доберутся подзаряжаемые гибридные версии кроссоверов Renegade и Compass, которые в предсерийном виде дебютировали еще прошлой весной.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.