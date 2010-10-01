Экономика
РБК11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500. Среди входящих в этот индекс 505 американских акций эксперты выбрали по одной бумаге для каждого сектора.
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Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Политика
Жириновский назвал ЕС «колхозом»
В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Здоровье
В Самарской области почти 7 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о зарегистрированных случаях заболевания ОРВИ и гриппом в регионе.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
Кино
Режиссёр «Мулен Руж» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссёр Баз Лурман планирует экранизировать "Мастера и Маргариту". Он уверяет, что давно мечтал об этом проекте.
Кино
На первых кадрах со съемок «Бэтмена» разглядели злодея Пингвина
Накануне стало известно, что в Лондоне началась работа над «Бэтменом» Мэтта Ривза, и в Сети уже появились первые обескураживающие снимки со съемочной площадки.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Британские журналисты назвали причиной крушения Boeing 737 обстрел иранскими силами ПВО
Британское средство массовой информации Daily Mail выпустило свой материал, в котором выдвигает свою версию крушения Boeing 737-800, принадлежавшего авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Наука
Арктический плавучий университет оценил уровень загрязнения Баренцева моря микропластиком
Ученые САФУ проанализировали пробы воды Баренцева моря и выяснили, что его восточная часть загрязнена больше западной.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Происшествия
Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы
Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве, сообщает агентство РИА Новости.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Хоккей
«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, но предписал ей находиться в Киеве вместо Днепропетровской области.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».