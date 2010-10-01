Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500. Среди входящих в этот индекс 505 американских акций эксперты выбрали по одной бумаге для каждого сектора.

11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America

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