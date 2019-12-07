МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов. На кадрах видно несколько автомобилей с серьезными повреждениями, а также иномарку, которая вылетела на тротуар.

Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде

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