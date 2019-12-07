Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов. На кадрах видно несколько автомобилей с серьезными повреждениями, а также иномарку, которая вылетела на тротуар.
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Погибшая мама и машина генерала полиции: всё, что известно о массовом ДТП с детьми на Горького
Нижний Новгород on-line15:34
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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