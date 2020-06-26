Экономика
Vologda-poisk.ru11 нововведений, которые изменят жизнь жителей страны с июля
Вырастет стоимость услуг ЖКХ С 1 июля квартплата вырастет на 2,4-6,5 процента. Рост тарифов зависит от региона. Знак Инвалид на автомобиль отменяется С 1 июля информация о машине, которая управляется инвалидом или его перевозит, попадет в федеральный реестр.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Многие отметили в комментариях, что Кудрявцева выглядит в купальнике просто великолепно, придя к выводу, что ведущий явно пошел на пользу отдых.
Bimru.ru 04:26
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Политика
Путин и Лукашенко встретятся подо Ржевом
Украина.ру 10:48
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В Татарстане отложили новое смягчение ограничений по коронавирусу
Власти Татарстана пока не приняли решение, когда республика перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Вечерняя Казань 10:05
Общество
В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России
О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Транспорт
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня
Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
Авто
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
SpeedMe 00:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина
В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
Lenta.ru 09:40
Наука
Табак, кальян и вейпинг ухудшают состояние больного коронавирусом
Немецкие специалисты сделали вывод, что хронические болезни делают коронавирус для пациентов еще более смертоносным.
Версия.Инфо 07:21
Политика
США пригрозили России изоляцией в ООН
По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, который дал интервью Reuters, сейчас Вашингтон наблюдает, как Россия и Китай лишь усиливают разрыв с международным сообществом.
Ореанда-Новости 02:04
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Происшествия
Воздушный шар упал в море в Сочи
Кубань-Информ 08:48
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости 24 июня в 21:06