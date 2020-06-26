Экономика

Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ru11 нововведений, которые изменят жизнь жителей страны с июля

Вырастет стоимость услуг ЖКХ С 1 июля квартплата вырастет на 2,4-6,5 процента. Рост тарифов зависит от региона. Знак Инвалид на автомобиль отменяется С 1 июля информация о машине, которая управляется инвалидом или его перевозит, попадет в федеральный реестр.
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11 нововведений, которые изменят жизнь жителей страны с июля

Vologda-poisk.ru10:05

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 июля

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Налоги, пенсия и новые перевозчики — изменения июля

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Ульяновцам придется больше платить. В июле изменятся законы в сфере ЖКХ

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Пока вы спали: что ждет россиян с 1 июля

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В июле новые законы изменят жизнь россиян

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ТОП-12 новых законов, которые изменят жизнь россиян в июле

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Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках

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На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

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Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве

Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
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Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
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Общество

В Татарстане отложили новое смягчение ограничений по коронавирусу

Власти Татарстана пока не приняли решение, когда республика перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Общество

В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России

О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
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Происшествия

Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ

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Транспорт

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
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Авто

С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила

Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
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Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
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Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина

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Табак, кальян и вейпинг ухудшают состояние больного коронавирусом

Немецкие специалисты сделали вывод, что хронические болезни делают коронавирус для пациентов еще более смертоносным.
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Политика

США пригрозили России изоляцией в ООН

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, который дал интервью Reuters, сейчас Вашингтон наблюдает, как Россия и Китай лишь усиливают разрыв с международным сообществом.
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Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
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В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
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Воздушный шар упал в море в Сочи

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
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В Раде заявили о плане по уничтожению Украины

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
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