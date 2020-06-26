Вырастет стоимость услуг ЖКХ С 1 июля квартплата вырастет на 2,4-6,5 процента. Рост тарифов зависит от региона. Знак Инвалид на автомобиль отменяется С 1 июля информация о машине, которая управляется инвалидом или его перевозит, попадет в федеральный реестр.

11 нововведений, которые изменят жизнь жителей страны с июля

Шоу-бизнес Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение. 1K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках Многие отметили в комментариях, что Кудрявцева выглядит в купальнике просто великолепно, придя к выводу, что ведущий явно пошел на пользу отдых. 8

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 354

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 546

Политика США пригрозили России изоляцией в ООН По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, который дал интервью Reuters, сейчас Вашингтон наблюдает, как Россия и Китай лишь усиливают разрыв с международным сообществом. 89

Общество Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее. 130

Общество В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.

Шоу-бизнес Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой. 8