Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

с чего всё началось

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

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