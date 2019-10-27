Происшествия

Газета.RuГазета.RuШкольник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник. Как стало известно, преступление случилось в квартире на улице Стасовой 27 октября.
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В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.
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