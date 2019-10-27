Происшествия
Lenta.ru12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru. По его словам, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 27 октября, в квартире на улице Стасовой.
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с чего всё началось
В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.78.ru01:58
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В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве собственной матери
Петербургский дневник04:20
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