Происшествия

Lenta.ruLenta.ru12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru. По его словам, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 27 октября, в квартире на улице Стасовой.
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В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.
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