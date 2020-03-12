Коронавирус
Sport.ru121 сотрудник «Ювентуса» ушёл на карантин
Пресс-служба туринского "Ювентуса" сообщила об уходе на карантин целой группы сотрудников клуба. Их пришлось изолировать из-за того, что у защитника туринцев Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Помимо непосредственно сотрудников клуба на карантин ушёл и президент "Юве" Андреа Аньелли.
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