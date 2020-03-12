Коронавирус
Газета.Ru121 сотрудник «Ювентуса» ушел на карантин
Сотрудники туринского "Ювентуса" ушли на карантин после заражения игрока Даниэле Ругани, сообщает официальный сайт клуба. "121 сотрудник клуба ушел на добровольный карантин в соответствии с требованиями органов здравоохранения", - говорится в заявлении клуба.
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