Коронавирус
Sport.ru121 сотрудник «Ювентуса» ушёл на карантин
Пресс-служба туринского "Ювентуса" сообщила об уходе на карантин целой группы сотрудников клуба. Их пришлось изолировать из-за того, что у защитника туринцев Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Помимо непосредственно сотрудников клуба на карантин ушёл и президент "Юве" Андреа Аньелли.
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Дибала заразился коронавирусом. Это уже второй игрок «Ювентуса» с данным диагнозом
Спорт-Экспрессвчера в 19:00
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Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Армия и оружие
Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка
Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
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Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.