Пресс-служба туринского "Ювентуса" сообщила об уходе на карантин целой группы сотрудников клуба. Их пришлось изолировать из-за того, что у защитника туринцев Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Помимо непосредственно сотрудников клуба на карантин ушёл и президент "Юве" Андреа Аньелли.

Хоккей НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Общество Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

Экономика Financial Times: Россия способна «потопить» американскую сланцевую отрасль Издание пишет, что Россия с ее валютными резервами на сумму $ 570 млрд и плавающим обменным курсом и экономикой рассчитывает на то, что сможет терпеть самое резкое ценовое падение с 1991 года дольше, чем саудовские конкуренты и — что еще важнее — чем американская сланцевая отрасль.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Энергетика Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Армия и оружие Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Энергетика Названы главные неудачники нефтяной войны Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.