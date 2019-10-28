Политика
Вести.Ru12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года. Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом.
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Политика
Премьер Ливана объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Общество
На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов
Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.
Космос
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Происшествия
В Забайкальском крае повешенным в парке нашли 15-летнего школьника
Местные жители, которые гуляли в парке, обнаружили на одном из деревьев повешенным 15-летнего школьника.
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол
Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Общество
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами
Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу
Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Больше всего россияне боятся болезней, войны и бедности
Еще 22% назвали своим основным страхом стихийные бедствия, 18% боятся лишиться сбережений, а 16% респондентов боятся потерять работу.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.