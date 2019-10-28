Политика

Вести.RuВести.Ru12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года. Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

Российская газета18:41

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

РБК17:14

Парламент Британии одобрил проведение всеобщих выборов 12 декабря

РИА Новости16:27

Парламент Великобритании проголосовал против переноса досрочных выборов

Известия16:37

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Интерфакс17:13

Досрочные выборы пройдут в Великобритании 12 декабря

Эхо Москвы19:14

Джонсон добился своего. Cудьбу Brexit решат досрочные выборы в британский парламент

ТАСС19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Происшествия

В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

Lenta.ru 04:12
Политика

Премьер Ливана объявил о своей отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Футбол

Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ

После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru 04:00
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Газета.Ru 16:20
Общество

На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов

Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.
ГЛАС.RU вчера в 03:51
Космос

Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной

Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.
OAnews 04:09
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Политика

Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Происшествия

В Забайкальском крае повешенным в парке нашли 15-летнего школьника

Местные жители, которые гуляли в парке, обнаружили на одном из деревьев повешенным 15-летнего школьника.
Регион online 00:05
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Футбол

Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Футбол

«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Вести.Ru 18:30
Общество

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами

Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Рифей-Пермь вчера в 01:47
Экономика

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
RT на русском 05:11
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу

Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Lenta.ru 10:12
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Технологии

Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала

В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
Качканарское время 17:21
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Больше всего россияне боятся болезней, войны и бедности

Еще 22% назвали своим основным страхом стихийные бедствия, 18% боятся лишиться сбережений, а 16% респондентов боятся потерять работу.
Росбалт 02:17
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус 17:35
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное