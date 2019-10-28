Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года. Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом.

Политика Премьер Ливана объявил о своей отставке Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.

Общество На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Политика Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Общество Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.

Технологии Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.