Политика
Вести.Ru12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года. Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом.
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