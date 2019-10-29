Политика

Вести.RuВести.Ru12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года. Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом.
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