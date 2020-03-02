Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов с углем

12 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Инцидент случился 1 марта на перегоне Жипхеген - Хилок ЗабЖД. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Задержанные из-за схода вагонов поезда на ЗабЖД отправлены по маршрутам

Московский Комсомолец Чита03:52

Жители двух сёл временно остались без электричества из-за схода вагонов в Забайкалье

ZAB.RUвчера в 22:53

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОССвчера в 14:12

На Транссибе в Забайкалье 12 вагонов сошли с рельсов

ТАССвчера в 19:06

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ruвчера в 19:06

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная веснавчера в 14:27

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфаксвчера в 19:33
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Армия и оружие

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» разгромили турецкий конвой

ГЛАС.RU 04:48
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Экономика

Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд с начала года

Состояние самых богатых россиян сократилось с 1 января 2020 года на 29,54 миллиарда долларов.
Компания 03:45
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 03:03
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Алтапресс 29 февраля в 07:21
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
RT на русском 03:21
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Общество

Иранский чиновник умер от коронавируса

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
News.ru 02:54
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Общество

«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 03:38
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Здоровье

Воронежские роддомы закроют на ремонт и дезинфекцию

В Воронежской области роддомы и акушерские отделения закроют.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:59
Политика

Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на большие военные расходы

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, как американский коллега Дональд Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы.
RT на русском 02:13
Кино

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

Piter.tv 04:46
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

УтроNews 03:58
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Авто

Tesla начала отгрузку Model Y с завода

Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.
SpeedMe 01:10
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 28 февраля в 14:06
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Политика

«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году

Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Армия и оружие

Китайский эсминец атаковал лазером самолет-разведчик США

Китайский эсминец в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, передает телеканал «360».
Национальная служба новостей 28 февраля в 09:50
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
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