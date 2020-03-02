12 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Инцидент случился 1 марта на перегоне Жипхеген - Хилок ЗабЖД. В результате произошедшего никто не пострадал.

В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов с углем

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