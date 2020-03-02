Происшествия
Ариг Ус12 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье
Ожидается задержка пассажирских поездов. 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня ночью на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги.
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Доследственную проверку начали по факту схода вагонов в Хилокском районе
Московский Комсомолец Читавчера в 21:44
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Киберспорт
Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020
Общество
Депутат Екатеринбурга, вернувшийся из Италии, закрыл себя на карантин
Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, где проводил отпуск, заявил, что до середины марта отказывается от посещения публичных мероприятий и встреч с коллегами.
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
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Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Политика
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Гаджеты
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Компания SeaSonic объявила о выпуске блоков питания Prime Fanless TX-700, Prime Fanless PX-500 и Prime Fanless PX-450, образцы которых демонстрировались ещё летом прошлого года на выставке Computex 2019.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Гидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых районах России, в том числе в Кемеровской области, в марте ожидается аномальное тепло.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка
Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
Авто
На российский рынок вышел обновленный Volkswagen Passat
Внешне авто получило измененную переднюю часть — иную радиаторную решетку, вставки из хрома, обновленный светодиодные фонари.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Кино
Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".