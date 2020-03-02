Происшествия

Ариг УсАриг Ус12 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Ожидается задержка пассажирских поездов. 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня ночью на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги.
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В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ruвчера в 19:06

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфаксвчера в 19:33

На Транссибе в Забайкалье 12 вагонов сошли с рельсов

ТАССвчера в 19:06

Жители двух сёл временно остались без электричества из-за схода вагонов в Забайкалье

ZAB.RUвчера в 22:53

Доследственную проверку начали по факту схода вагонов в Хилокском районе

Московский Комсомолец Читавчера в 21:44

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная веснавчера в 14:27

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОССвчера в 14:12
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Киберспорт

Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020

CyberSport.ru 02:52
Общество

Депутат Екатеринбурга, вернувшийся из Италии, закрыл себя на карантин

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, где проводил отпуск, заявил, что до середины марта отказывается от посещения публичных мероприятий и встреч с коллегами.
URA.Ru 01:43
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Политика

В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
News.ru 03:17
Гаджеты

SeaSonic выпустила бесшумные блоки питания мощностью до 700 Вт

Компания SeaSonic объявила о выпуске блоков питания Prime Fanless TX-700, Prime Fanless PX-500 и Prime Fanless PX-450, образцы которых демонстрировались ещё летом прошлого года на выставке Computex 2019.
3DNews 03:06
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

Гидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых районах России, в том числе в Кемеровской области, в марте ожидается аномальное тепло.
VSE42.RU 01:01
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка

Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
Интерфакс 02:59
Авто

На российский рынок вышел обновленный Volkswagen Passat

Внешне авто получило измененную переднюю часть — иную радиаторную решетку, вставки из хрома, обновленный светодиодные фонари.
ГЛАС.RU вчера в 04:16
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Вести.Ru вчера в 21:14
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews вчера в 10:22
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Кино

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат

iReactor вчера в 21:33
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия 29 февраля в 07:54
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
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