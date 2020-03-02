Ожидается задержка пассажирских поездов. 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня ночью на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги.

12 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

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